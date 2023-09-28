Местным умельцам потребовалось меньше недели, чтобы полностью скопировать iPhone 15 и новую защиту.

Как известно, Apple внедрила новый защитный механизм в упаковку iPhone 15 – особые отметки, которые видны только под ультрафиолетовым светом. Они должны были помочь быстро определить, оригинальный перед вами смартфон или нет.

Однако не прошло и недели, как подпольные фабрики Китая освоили массовую подделку этих элементов. И коробки на них тоже имеют секретные отметки, которые видны под ультрафиолетом, пишет блогер @MajinBuOfficial.

Есть ли еще какие-либо способы отличить оригинальную коробку от подделки, эксперты не говорят. Впрочем, один классический признак подделки видно уже сейчас: у пересобранных в Китае Айфонах обычно существуют проблемы с пробелами на наклейках.

Видео дня

В связи с этим рекомендуется всегда приобретать любую технику, включая iPhone, только в официальных магазинах. И быть бдительными при покупке iPhone 15 с рук. УНИАН делился советами, как отличить оригинальный iPhone от подделки.

Напомним, новая линейка смартфонов iPhone 15 поступила в продажу на прошлой неделе. Главным изменением стал переход на USB-C во всех моделях. Теперь пользователи смогут применять один кабель для зарядки своих гаджетов. Больше об изменениях в 15-м модельном ряде читайте в отдельной заметке.

А меж тем уже начинают появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. Ожидается, что новый айфон получит еще одну кнопку на корпусе, которая будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, она якобы будет не физической, а емкостной, по аналогии со старыми кнопочными телефонами.

Также, по данным инсайдеров, в следующем году Apple переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Напомним, актуальные iPhone 15 и 15 Plus оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц.

Вас также могут заинтересовать новости: