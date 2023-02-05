При покупке iPhone и других девайсов Apple очень легко попасть на удочку мошенников. Это может быть, как и откровенно "паленый" аппарат, так и слепленный из разных компонентов. Такое чудо вряд ли прослужит долго, поэтому нужно убедиться в подлинности "яблочного" устройства.
УНИАН подготовил простой и понятный гайд, чтобы вы могли проверить свой настоящий или будущий iPhone на оригинальность. На все уйдет от силы 5 минут.
Проверка оригинальности iPhone по IMEI
IMEI – это Международный идентификатор, уникальный для каждого мобильного телефона. Стандарт IMEI является общепринятым для всех мобильных устройств и состоит из 15 цифр.
Проверить IMEI iPhone можно:
- на коробке от айфона;
- на задней панели корпуса;
- достав из смартфона лоток для сим-карты;
- в меню "Настройки" —> "Основные" —> "Об этом устройстве";
- по короткому номеру *#06#.
Здесь важно, чтобы IMEI совпадал по крайней мере в двух случаях – например, в настройках смартфона и по короткому номеру.
Проверяем серийный номер
Второй способ тоже очень простой: достаточно в настройках смартфона в опять же вкладке "Основные" найти пункт "Об этом устройстве" и скопировать серийный номер гаджета.
После этого переходим в специальный раздел сайта Apple и проверяем оригинальность айфона, указав серийный номер в соответствующей графе. Если iPhone настоящий, сайт выдаст сведения о модели, остаток гарантии и другую информацию.
Если айфон по указанному коду не находится, значит это китайская "копия". Apple вносит информацию обо всех выпущенных устройствах в общую базу данных.
Всегда сохраняйте бдительность при покупке из рук
Внимательно продиагностируйте смартфон со всех сторон, проверяйте, как работают динамики, камеры, микрофон, связь и другие функции. Требуйте от продавца отключить функцию "Найти iPhone" и при малейших подозрениях в поддельной продукции отказывайтесь от сделки.
Раньше УНИАН делился самым эффективным способом, как отличить оригинальные AirPods от подделки. Все, что от вас требуется – обычный фонарик. Достаточно будет и того, который встроен в смартфон.