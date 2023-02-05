Китайские подделки айфонов вряд ли прослужат вам долго, поэтому нужно убедиться в подлинности "яблочного" устройства.

При покупке iPhone и других девайсов Apple очень легко попасть на удочку мошенников. Это может быть, как и откровенно "паленый" аппарат, так и слепленный из разных компонентов. Такое чудо вряд ли прослужит долго, поэтому нужно убедиться в подлинности "яблочного" устройства.

УНИАН подготовил простой и понятный гайд, чтобы вы могли проверить свой настоящий или будущий iPhone на оригинальность. На все уйдет от силы 5 минут.

Проверка оригинальности iPhone по IMEI

IMEI – это Международный идентификатор, уникальный для каждого мобильного телефона. Стандарт IMEI является общепринятым для всех мобильных устройств и состоит из 15 цифр.

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Проверить IMEI iPhone можно:

на коробке от айфона;

на задней панели корпуса;

достав из смартфона лоток для сим-карты;

в меню "Настройки" —> "Основные" —> "Об этом устройстве";

по короткому номеру *#06#.

Здесь важно, чтобы IMEI совпадал по крайней мере в двух случаях – например, в настройках смартфона и по короткому номеру.

Проверяем серийный номер

Второй способ тоже очень простой: достаточно в настройках смартфона в опять же вкладке "Основные" найти пункт "Об этом устройстве" и скопировать серийный номер гаджета.

После этого переходим в специальный раздел сайта Apple и проверяем оригинальность айфона, указав серийный номер в соответствующей графе. Если iPhone настоящий, сайт выдаст сведения о модели, остаток гарантии и другую информацию.

Если айфон по указанному коду не находится, значит это китайская "копия". Apple вносит информацию обо всех выпущенных устройствах в общую базу данных.

Всегда сохраняйте бдительность при покупке из рук

Внимательно продиагностируйте смартфон со всех сторон, проверяйте, как работают динамики, камеры, микрофон, связь и другие функции. Требуйте от продавца отключить функцию "Найти iPhone" и при малейших подозрениях в поддельной продукции отказывайтесь от сделки.

Раньше УНИАН делился самым эффективным способом, как отличить оригинальные AirPods от подделки. Все, что от вас требуется – обычный фонарик. Достаточно будет и того, который встроен в смартфон.

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