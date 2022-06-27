Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности украинского государства.

Национальный телеком-оператор продолжает инвестировать в развитие мобильной связи, несмотря на масштабные военные действия. С февраля 2022 года Киевстар увеличил территорию покрытия сети 4G в 19 областях Украины, где подключил к скоростной передачи данных 3,5 тысячи населенных пунктов.

Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и помощь обществу. Своей главной задачей компания считает обеспечение стабильной, надежной связи. Для этого компания продолжает строить и увеличивать покрытие сетей 4G.

Так, с февраля 2022 года компания Киевстар модернизировала 3 тысячи базовых станций, подключив на них современную технологию LTE-900.В основном это базовые станции, которые находятся в небольших городах и селах с населением до 2000 человек. Благодаря этому увеличена емкость сети и улучшено качество 4G в 3500 населенных пунктах в 19 областях Украины. Среди них – Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская и другие области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Чтобы пользоваться надежным и быстрым 4G интернетом достаточно иметь смарфон и SIM-карту, которые поддерживают этот стандарт связи. Абоненты могут бесплатно заменить старую 3G-карту на новую с 4G в любом из 500 магазинов Киевстар.

Кроме того, для лучшего удовлетворения потребностей абонентов в качественном мобильном интернете Киевстар в 2022 году построил 140 новых базовых станций. С целью улучшения качества связи в регионах интенсивного дата-трафика компания также начала освоение частот диапазона 2300 МГц, которые получила от государства на период действия военного времени в стране.

С начала войны почти 5 миллионов абонентов компании переехали из крупных городов в небольшие поселки в пределах своей области, а еще 4 миллиона – переехали из других регионов в западные области Украины. В связи с этим телеком-оператор увеличивает емкость сети и улучшает качество радио-покрытия в местах роста интернет-трафика.

С начала военных действий специалисты телеком-оператора устранили тысячи аварийных ситуаций, которые возникли в результате повреждения телекоммуникационной инфраструктуры, заменили почти 30 тысяч метров разрушенных волоконно-оптических линий, осуществили 3,5 тысячи ремонтных работ на башнях сотовой связи.

Более 90% телеком-инфраструктуры компании работает в штатном режиме, обеспечивая связь и скоростной интернет для нужд абонентов, государственного сектора и частных компаний.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком-рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua