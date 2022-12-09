В результате открытия электронного письма на устройство будет загружен файл с вредоносной программой.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили о рассылке электронных писем с опасным вложением на тему иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, информация о рассылке новых опасных писем поступила 8 декабря от специалистов подразделения кибербезопасности АО "Укрзализныця". Отмечается, письма с темой "Как распознать дрон-камикадзе" поступают якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, доменное имя которой зарегистрировано месяц назад – 8 ноября 2022 года.

В Госспецсвязи предупредили, что в результате открытия электронного письма на устройство будет загружен файл, который классифицирован как вредоносная программа, разработанная с использованием языка программирования Delphi.

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"Основной функционал программы - сбор информации о компьютере (имя хоста, имя пользователя, разрядность, версия ОС, значение переменных среды), запуск EXE/DLL файлов, отображение списка файлов и их выгрузка, а также создание и эксфильтрация снимков экрана", - говорится в сообщении.

Кибератаки на Украину

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Microsoft предупредили, что Россия усилит свои кибератаки с целью давления на источники военной и политической поддержки Украины.

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