Руководство американского видеохостинга приняло решение снять ограничения с его канала. Ранее его заблокировали из-за скандала со штурмом Капитолия.

В пятницу, 17 марта, руководство крупнейшего американского видеохостинга YouTube решило снять "санкции" с бывшего президента США Дональда Трампа. Напомним, что такую инициативу также проявили в Meta.

Там сообщили, что сняли ограничения с его личного канала на сайте, а также восстановили доступ к прежнему контенту, который публиковал политик. Об этом говорится в официальном заявлении компании в Twitter.

В YouTube пояснили соответствующее решение предстоящей президентской кампании, в которой участвует Трамп.

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"Мы тщательно оценили сохраняющийся риск насилия в реальном мире, уравновешивая шансы избирателей услышать в равной степени основных национальных кандидатов в преддверии выборов", - отметили там.

Также "позитивное" решение в отношении Трампа прокомментировал вице-президент YouTube по общественной политике Лесли Миллера, сообщил портал Axios. Он отметил, что на канал Трампа по-прежнему распространяются правила видеохостинга, как и на любой другой.

Отметим, что видеохостинг наложил ограничения на личный канал Трампа в январе 2021 года, буквально через несколько дней после скандала, связанного со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента.

Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024-го года

Напомним, что следующие выборы президента США должны состоятся в 2024 году. На данный момент ряд американских политиков уже подал заявки на участие в президентской кампании. В частности, бывший дипломат времен первого президентства Трампа Никки Хейли.

Сам Трамп, на зло действующему лидеру США Джо Байдену, которому он уступил в рамках последнего голосования за пост президента Америки, также объявил о своем желании баллотироваться.

Тогда на это отреагировал сам Байден, опубликовав ролик о "достижениях" Трампа в роли лидера США.

Также недавно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил беспокойство в связи пророссийскими взглядами Трампа на войну в Украине. Он заявил, что в случае победы Трампа на выборах - это будет плохой новостью для Украины.

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