По словам экспертов, ноутбук Apple имеет лучший экран, динамики и веб-камеру. Не говоря уже о продуктивности.

Специалисты лаборатории DxOMark, который регулярно тестирует девайсы по разным критериям, протестировали новенький MacBook Pro 14" на базе чипсета M3 Pro и пришли к выводу, что он лучший в отрасли. Высоких оценок удостоились экран, динамики ноутбука и веб-камера.

По дизайну MacBook Pro с M3 Pro не отличается от предшественника с M2. Однако нововведений хватает. И дело не только в аппаратной основе. У новой модели очень яркий и контрастный экран Liquid Retina XDR, который существенно превосходит все LCD-экраны.

На этом MacBook Pro не только приятно работать, но это еще и идеальный девайс для просмотра фильмов. В то же время стереозвук работает на любой громкости и не теряется на расстоянии. Общая оценка ноутбука составила 148 баллов. И это на один балл выше, чем у предыдущего лидера MacBook Pro 14" с M2 Pro.

Видео дня

За ними следуют две модели MacBook Air и Windows-ноутбуки от Dele, Lenovo, Microsoft и ASUS.

Напомним, Apple в конце октября провела еще одну осеннюю презентацию, где показала новые MacBook Pro и iMac на фирменных чипсеты из семейства M3 – M3, M3 Pro и M3 Max.

Новые ноутбуки существенно мощнее прежних: они получили динамическое кэширование, трассировку лучей, а также игровой режим, который приоритизирует графическую производительность для игр. При этом Apple снизила цену на MacBook Pro 14" по сравнению с предыдущим поколением – просят от 1599 долларов.

А уже осенью 2024 года, по слухам, Apple выпустит бюджетный MacBook "для всех". Сегодня самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: