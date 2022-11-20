В него помещается 16-дюймовый ноутбук, клавиатура, коврик, мышь и другие аксессуары.

Производитель игровой периферии Higround представила "бронежилет" для геймеров. Новинка получила название Quad Utility Bag и по сути представляет собой сумку-рюкзак, способную вместить весь игровой сетап, включая 16-дюймовый ноутбук.

В сумку также помещается клавиатура, коврик, мышь и различные аксессуары вроде наушников. Новинка примечательна тем, что ее можно носить на груди – так она напоминает тактический жилет.

Пользователи в комментариях к анонсу восхитились необычным решением, но не оставили без внимания тот факт, что в сумке у геймера находится не игровой ноутбук, а MacBook от Apple, который в целом не предназначен для игр.

Сам жилет можно купить на официальном сайте Higround за 100 долларов. Он входит в капсульную коллекцию предметов одежды Higround × 100 Thieves.

Из чего собрать бюджетный игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету за октябрь 2022, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается GeForce GTX 1060, при этом ее популярность только растет. На втором месте идет RTX 2060, сразу за ней – GTX 1650.

В разделе, посвященному процессору, доминируют решения с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

Ранее издание Tom's Hardware составило рейтинг лучших видеокарт и процессоров для игр с точки зрения "цена-качество".

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