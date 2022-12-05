Аналитики из Green Smartphones опросили более двух тысяч британцев, чтобы выяснить, каковы основные причины, по которым они решили обновить свой смартфон.
Оказалось, что чаще всего (33%) пользователи смартфонов меняют свои гаджеты из-за проблем с зарядкой. И это имеет смысл; в конце концов, телефон, который не может заряжаться, бесполезен, говорится в заметке.
Отмечается, что наиболее распространенная причина, по которой телефон перестает заряжаться, заключается в том, порт зарядки засорился мусором, и кабель не может нормально войти в него. Поэтому прежде чем выбросить казалось бы неработающий телефон, рекомендуется сперва проверить гнездо зарядки телефона на предмет пыли или пуха. Также возможно, что аккумулятор просто отжил свое и пора бы его поменять.
- Вторая по популярности (10%) причина отказа от смартфона – сломанный тачскрин.
- Чуть реже пользователи сталкиваются с такими неполадками, как отказ динамика и чрезмерный перегрев устройства (по 9%).
- Среди других проблем: сломанный микрофон (8%), слишком быстро разряжающийся аккумулятор, неработающая камера и невозможность подключения к сети Wi-Fi (по 7%).
Что примечательно, реже всего (около 1%) владельцы смартфонов отказываются от гаджета из-за проблем с GPS или беспроводной зарядкой.
К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.
Также рассказывали о нюансах пользования смартфоном на морозе. В Украине, где зима проходит при температуре ниже 0 градусов, телефон на холоде рискует разрядиться в любой момент.