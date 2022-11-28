Сами часы будут выступать и как зарядный чехол для наушников.

По всей видимости, компания Huawei решила оживить застоявшийся рынок смарт-часов оригинальным решением. В Сеть появились изображения новых смарт-часы бренда – Huawei Watch Buds.

Отличительной особенностью девайса стали не автономность или полезные для здоровья функции. Главное, чем новинка планирует удивлять пользователей – встроенные наушники, которые прячутся под откидным дисплеем.

Работает система просто: у часов откидывается передняя панель и под ней сделана пара углублений для наушников, которые максимально минимизированы и по форме напоминают беруши. Вся эта конструкция прямо намекает на то, что сами часы будут выступать и как зарядный чехол для наушников.

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Информации о характеристиках и сроках релиза пока нет. Известно лишь, что в качестве "операционки" выступает HarmonyOS. К слову, на AliExpress полно схожих аналогов от малоизвестных китайских брендов, но крупные компании такое еще не выпускали.

Какие смарт-часы выбрать в 2022

Ранее УНИАН делился топом лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в списке работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Первое место досталось Mobvoi TicWatch E2. Несмотря на статус бюджетника, часы обладают рядом функций, которые вы обычно ожидаете найти в более дорогих моделях. Второе и третье место делят Fitbit Versa Lite и Amazfit Bip.

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