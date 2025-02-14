NVIDIA официально объявила даты релиза видеокарт GeForce RTX 5000 среднего класса

Ждать осталось недолго, но будут ли они доступны по рекомендованным ценам – неизвестно.

NVIDIA официально назвала актуальные даты запуска следующего поколения видеокарт среднего класса. Речь идет о GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Первая, как и утверждали все утечки, выйдет уже 20 февраля. Видеокарта оснащена 16 ГБ VRAM и 256-битной шиной. У нынешней RTX 4070 Ti шина 192 бита, а памяти 12 ГБ. По мнению экспертов, именно 5070 Ti станет топом новой линейки по показателю "FPS на доллар".

При этом обычная 5070 ожидается немного позже – через две недели после Ti-версии, 5 марта. По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга, карточка обладает производительностью на уровне RTX 4090. Правда, речь идет об использовании DLSS 4 и многокадровой генерации.

Видео дня

Рекомендуемая стоимость видеокарт: 749 долларов (~31 000 грн) за 5070 Ti и 549 долларов (~23 000 грн) за 5070. Вопрос доступности этих новинок пока что остается открытым, но первые слухи не внушают оптимизма: сообщается, что карты тоже будут в дефиците, что приведет к заметному росту их стоимости по сравнению с заявленными Nvidia ценами.

Ранее источник сообщил, что бюджетные GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti выйдут в марте. Таким образом, вся основная линейка RTX50 появится в продаже в течение всего лишь трех месяцев, а если считать точнее, то даже двух, так как RTX 5090 и RTX 5080 поступили в продажу 30 января.

С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5070 Ti и RTX 5070 могут стать видеокарты Radeon RX 9000-й серии. AMD делает ставку на доступный 4К гейминг, отказавшись от сегмента флагманов.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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