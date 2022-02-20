В конце прошлого года флагманская модель смогла приблизиться только к RTX 2060.

Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт. На второй квартал 2022г. намечена презентация и последующий релиз графических карт Intel Arc для настольных ПК. Правда, будут ли они доступны всем желающим – большой вопрос.

На днях флагманская модель серии "Алхимик" засветилась в бенчмарке Geekbench 5. Речь идет про десктопную модель.

Судя по данным из Geekbench, видеокарта располагает 512 вычислительными блоками и 12,7 ГБ видеопамяти, а GPU работает на частоте 2,4 ГГц – это приличная частота даже для инженерного образца. Чего не скажешь о производительности.

Пока в Intel хотят, чтобы их топовая видеокарта Arc Alchemist на равных боролась с GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT, с результатом в 85 448 баллов в тесте OpenCL она разве что приблизилась к GeForce RTX 2070 и RTX 2060 Super. GeForce RTX 3070 в этом тесте быстрее на 60%.

И хоть данный тест не может отражать реальной производительности Intel ARC Alchemist, так как был протестирован инженерный образец, в лабораториях Intel еще есть над чем поработать. Для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

А меж тем на рынке потихоньку стабилизируется ситуация с ценами на видеокарты. Если говорить в цифрах, то сегодня наценка на видеокарты AMD Radeon составляет в среднем 45% (против 63% в прошлом месяце). Карты NVIDIA продаются по цене в среднем на 57% выше рекомендованной производителем (против 77% в прошлом месяце).

Как ожидается, эта тенденция сохранится, в основном – благодаря скорому переходу "эфира" к PoS-модели, который приведет к тому, что купленные сейчас видеокарты могут уже не окупиться, потому майнеры сокращают их закупки, а это снижает спрос и цены.

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