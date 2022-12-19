Соответствующую функцию реализуют на базе приложения Google Lens.

Непонятные "каракули" врачей – большая проблема для многих. Все потому, что значительное число специалистов пишут рецепты на лекарства в спешке. В Google решили проблему с помощью технологий.

На днях поисковый гигант провел ежегодную презентацию в Индии, на которой объявил о совместном с фармацевтами проекте, в рамках которого ИИ компании научился расшифровывать непонятный почерк врачей. Функцию реализуют на базе приложения Google Lens, передает портал TechCrunch.

Для распознавания написанного текста пользователям надо будет навести камеру на текст рецепта или загрузить его из фотобиблиотеки. После этого система проанализирует текст, обнаружит названия лекарств и предоставит пользователю список наименований. Все работает на основе искусственного интеллекта.

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Пока функция работает только на языке хинди (Индия). Однако в Google планируют расширять географию переводчика, добавив в него английский и другие европейские языки.

Google Pixel 7 Pro признали лучшим смартфоном 2022 года

Серия Google Pixel этого года отличается от любого другого флагмана на рынке, заявила редакция портала Android Authority. Она выделяется на фоне конкурентов запоминающимся дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и первоклассным софтом.

Дополнительно в качестве преимуществ флагманского смартфона Google называют систему распознавания лица Face Unlock, эксклюзивные "фишки" Pixel, гарантированную поддержку ПО на протяжении пяти лет, улучшенный сканер отпечатков и "живучесть" батареи.

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