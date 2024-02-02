В новой версии приложения пользователей заставят перейти на непривычный способ навигации.

Компания Google в следующем месяце удалит полезный режим для водителей из своего картографического сервиса. Об этом пишет Android Police.

Речь идет об "Ассистенте вождения". Это специальное оформления приложения, которое выделяет ключевые элементы интерфейса для удобного использования во время вождения, а также предоставляет возможность голосового управления навигацией.

Из полезных опций для водителей сохранится лишь голосовое управление, а все остальное будет недоступно. Точная дата, когда новый интерфейс будет полностью отключен неясна, но ожидается, что это произойдет до конца февраля 2024 года.

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Хотя Google, вероятно, приняла решение удалить функцию ради безопасности во время движения, некоторым пользователям может не понравиться это изменение, особенно тем, кто предпочитает старый способ управления приложением с помощью сенсорного экрана.

При этом у голосового управления тоже есть существенный минус – ассистент далеко не всегда правильно понимает человека.

Ранее Google отключила для старых смартфонов браузер Chrome, а также два популярных приложения "Google Календарь" и Android Auto. Теперь для их работы нужен смартфон на Android 8.0 или более поздней версии системы.

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