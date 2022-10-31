Гаджет также можно использовать в паре с планшетом или ноутбуком.

Еще в прошлому году компания Nex Computer анонсировала выпуск необычного и довольно интересного аксессуара NexPad – он превращает любой смартфон на Android в полноценный планшетный компьютер. Теперь этот гаджет начал продаваться в некоторых странах.

Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фактически, это док-станция, которая подключается к смартфону через USB-C и позволяет работать с ним на большом экране. Вдобавок сам телефон можно использовать в качестве дополнительного экрана или тачпада – он крепится на нижнюю панель NexPad при помощи магнитов.

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К слову, размер самого IPS-дисплея составляет 12 дюймов, что делает итоговый планшет сопоставимым по размерам с iPad Pro 12". Что же до цены NexPad, то за него просят 249 долларов или около 9 тыс грн. В настоящее время его можно приобрести в США и Канаде.

Другие интересные гаджеты 2022 года

Ранее в этом месяце стартовал сбор средств на самый маленький в мире пауэрбанк на 40 000 мАч. Он может 10 раз зарядить iPhone 13 и не боится погружений в воду на глубину до одного метра – его корпус защищен по стандарту IP67.

Также УНИАН рассказывал о необычной мышке-оригами, которая может складываться. В разложенном состоянии ее толщина составляет всего 4.5 мм, что позволяет взять с собой устройство, даже если места в сумке совсем мало.

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