Продажи смартфона начнутся в июле.

Компания Redmi (суббренд Xiaomi) анонсировала новый флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition. Полноценная презентация состоится 19 июля, а пока разработчик показал дизайн и раскрыла некоторые характеристики девайса.

Производитель окрестил новинку "демоном производительности". Redmi K70 Extreme Edition позиционируется как лучший телефон в своей ценовой категории по производительности, частоте кадров и энергетической эффективности.

По данным Xiaomi, новый флагман на базе Dimensity 9300+ набирает в AnTuTu 2 382 780 очков – это рекорд за всю историю существования бенчмарка. Ранее рекордсменом был Red Magic 9S Pro с производительностью 2 369 542 балла. Есть также результаты тестов в Geekbench – 2302 балла в одноядерном и 7558 баллов в многоядерных режимах.

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Что касается дизайна и начинки, смартфон получит прямоугольный блок сзади с четырьмя вырезами для камер и вспышки, плоские боковые грани и супертонкие рамки вокруг экрана. Redmi K70 Extreme оснащается панелью с разрешением 1,5K и поддержкой частоты 120 Гц.

Вместе с Redmi K70 Extreme Edition на презентации 19 июля покажут Mix Fold 4 и Mix Flip, который станет первым смартфоном компании в форм-факторе "раскладушки".

Ранее сообщалось, что Xiaomi разрешит пользователям своих смартфонов отключать рекламные материалы в системных приложениях устройства при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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