Это нововведение устранит главный недостаток его предшественника Xiaomi 15, у которого отсутствовала передовая технология зума.

Следующий флагманский смартфон Xiaomi, который выйдет осенью 2025 года, получит перископический телеобъектив для улучшенного зума и детализации изображений.

Новая информация о Xiaomi 16 поступила от популярного китайского инсайдера под ником Smart Pikachu. Изначально предполагалось, что такая фишка будет у Xiaomi 15, который был представлен в октябре, но базовая модель вышла без перископического объектива. Такую камеру получила только "прошка".

Если информация подтвердится, то благодаря перископическому объективу Xiaomi 16 сможет обеспечить мощное оптическое увеличение, которого так ждут фанаты серии. Инсайдер также сообщил, что Xiaomi 16 сохранит небольшой, по сравнению с другими Android-флагманами, 6,36-дюймовый экран, ставший любимым среди пользователей с момента выхода Xiaomi 13.

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В остальном Xiaomi 16, вероятно, будет копировать характеристики Xiaomi 15. В их числе – самый актуальный процессор Qualcomm Snapdragon, AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, аккумулятор емкостью 5400 мАч с проводной 90-ваттной зарядкой и тройная 50-Мп камера с оптикой Leica.

Китайский производитель также работает над запуском еще одного флагмана – Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra. Смартфон должны официально представить в феврале 2025 вместе с глобальным релизом Xiaomi 15.

Напомним, ранее в этом месяце Xiaomi выпустила новый ультрабюджетный народный смартфон под брендом Poco. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5160 мАч, а получать обновления он будет четыре года.

Меж тем в сети публиковался перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности.

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