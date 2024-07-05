Не исключено, что по этой причине ежегодная презентация устройств Pixel впервые пройдет раньше новых iPhone.

Известно, что Google Pixel 9 в этом году выйдут на два месяца раньше, чем все прошлые годы – в середине августа вместо октября. Меж тем в сети уже публикуют живые "фото" с розовым Pixel 9, который больше похож на iPhone, чем на обычный "пиксель".

Судя по фото, девайс получит плоские, но немного округлые боковые рамки, что наводит на ассоциации с iPhone. Вместе с тем новый смартфон будет выделяться плоской задней панелью и плоским экраном.

Впрочем, это не единственное серьезное изменение дизайна Pixel 9. В Google также решили изменить внешний вид панели блока камер, который больше не простирается от края до края, как это было у Pixel 8 и 8 Pro. Ну и наконец – новый ярко-розовый цвет. Такого в линейке Pixel еще не было.

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Для сравнения, актуальное поколение Pixel с округлыми гранями.

Уже фактически подтверждено, что в серии смартфонов Google 2024 впервые будет три модели – Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 XL. Новой моделью станет Pixel 9 Pro: это компактный "гуглфон" с тройной камерой и другими флагманскими фишками, но экраном диагональю 6,1 дюйма.

Также СМИ писали, что в смартфонах Pixel 9 компания Google наконец-то решит проблему медлительного и ненадежного процесса разблокировки. Это станет возможным благодаря переходу на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического. А еще смартфоны получат функцию спутниковой связи.

Напомним, актуальная серия смартфонов от Google была представлена в начале октября 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут актуальными до 2030 года.

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