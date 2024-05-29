Pixel 9 может стать наименее популярным телефоном Google за последние годы, несмотря на слухи о впечатляющих характеристиках.

Эксперты Stocklytics опубликовали результаты своего свежего исследования. Оно показало, насколько пользователи удовлетворены своими смартфонами. Всего в опросе приняло участие 10 000 человек, передает TechRadar.

Выяснилось, что худшими в рейтинге удовлетворительности являются телефоны Google Pixel. Более 57% владельцев настолько недовольны своим устройством, что хотят перейти на смартфон других брендов. Лишь четверть пользователей Pixel оценили свой переход на смартфон другого бренда как "маловероятный".

Недовольство связаны с многочисленными жалобами пользователей на "сырые" модели Pixel на момент релиза. На исправление всевозможных багов и ошибок у Google уходят месяцы, что негативно сказывается на пользовательском опыте. Сегодня доля рынка смартфонов Google Pixel в США составляет меньше 2%, что дополнительно подтверждает негативные тенденции.

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Владельцы Samsung и Apple оказались более благосклонны. Согласно отчету, всего 34% юзеров в обоих лагерях думают о переходе на другой смартфон.

TechRadar пишет, что все это плохой знак для линейки Google Pixel 9, которая, несмотря на слухи о новом дизайне, появление третьей модели и еще большем количестве функций ИИ, рискует стать наименее популярным смартфоном от Google за последние годы, а, возможно, даже последним.

Анонс серии Pixel 9 ожидается этой осенью. Актуальная линейка смартфонов от Google была выпущена в октябре 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут обновляться до 2030 года.

А выпущенный недавно бюджетный Pixel 8a обошел Galaxy S24 и iPhone 14 в рейтинге камер. Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в купе с быстрой фокусировкой и эффективной стабилизацию изображения.

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