Новый смартфон из Китая стал самым мощным в мире еще до официального анонса

В качестве аппаратной базы используется разогнанный до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Extreme.

Компания Honor готовит к запуску новый флагман GT Pro, и, уже известно, что он станет настоящим "монстром производительности". Еще до официальной премьеры аппарат отметился в бенчмарке AnTuTu, показав рекордный результат среди устройств на базе Android.

Тесты показали, что в AnTuTu новый флагман Honor набирает 3,44 миллиона баллов – и это почти на 500 тысяч больше, чем у рекордсмена среди Android-смартфонов Vivo X200 Pro. Для сравнения, самый топовый iPhone в похожем тесте набирает всего 2 млн балла.

Стоит отметить, что рекордный результат AnTuTu был достигнут в лабораторных условиях с использованием низких температур для тестирования предельной производительности.

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Такие показатели стали возможны благодаря разогнанному до 4,47 ГГц чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Extreme (Leading Edition), использующемуся в качестве аппаратной базы. За охлаждение отвечает продвинутая система с радиатором площадью 40000 мм². ОЗУ – LPDDR5X Ultra. ПЗУ – UFS 4.1.

Помимо рекордной производительности, смартфон получит экран 144 Герц, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, мощный объемный звук, а также быструю зарядку мощностью 90 Вт. Официальная презентация Honor GT Pro запланирована на 23 апреля.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором 8000 мАч. При этом толщина аппарата составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

Меж тем слухи из Китая указывают, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов. В настоящий момент к выходу готовится минимум три новых устройства с экраном до 6,3 дюймов.

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