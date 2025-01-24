Samsung наконец-то адаптировала важную технологию Apple.

Новая линейка Samsung Galaxy S25 продолжает развитие серии, привнося не только обновления в аппаратную часть, но и полезные программные функции. Одним из главных нововведений стало расширенное меню информации о состоянии батареи, доступное в настройках устройства.

Теперь владельцы Galaxy S25 смогут увидеть ёмкость аккумулятора в процентах, количество циклов зарядки, дату производства батареи и даже момент первого запуска смартфона. Такой подход отражает стремление Samsung учитывать тот факт, что пользователи всё чаще используют свои устройства несколько лет, откладывая обновление модели.

Однако стоит отметить, что функция пока доступна не всем пользователям. По словам инсайдеров, компания может активировать её через будущие обновления программного обеспечения, и, возможно, только в отдельных регионах. Информации о том, появится ли эта возможность на старых моделях, пока нет.

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Помимо улучшений в управлении батареей, вся линейка Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra получила мощный процессор Snapdragon 8 Elite, который будет соперничать с Apple A18 Pro. Samsung также сделала акцент на новых функциях искусственного интеллекта, которые улучшат работу камеры, управление ресурсами устройства и взаимодействие с пользователем.

Ранее мы рассказывали, что Samsung собирается заморозить стоимость Samsung Galaxy S25 и будет продавать новинки по той же цене, что и предшественника.

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