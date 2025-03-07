Больше всего денег придется отдать за материнскую плату и камеры.

Компания Xiaomi сообщила, сколько стоят запчасти для ремонта нового флагмана Xiaomi 15 Ultra. Дороже всего обойдется материнская плата с установленным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и памятью 16 ГБ + 1 ТБ.

Квадрокамера с оптикой Leica, которая включает три 50-Мп модуля и массивную 200-Мп ультрателефотокамеру, тоже стоит ощутимых денег, пишет GizmoChina.

Цена запчастей для Xiaomi 15 Ultra:

Материнская плата — от 410 до 500 долларов

Дисплей — $189

Основная камера — $130

Сверхширокоугольная камера — $74

Телеобъектив — $29

Фронталка — $8

Задняя крышка — $37

Батарея — $25

Динамик — $8

Вспомогательная плата — $14.

Xiaomi 15 Ultra включает в себя "железа" на ~1000 долларов. В рознице его продают по цене от €1,499 ($1,600) в Европе и от 55 000 грн в Украине.

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Для сравнения, себестоимость внутренностей iPhone 16 Pro Max составляет 485 долларов при рыночной стоимости смартфона в $1199.

"Глобалка" Xiaomi 15 Ultra поступила в продажу в начале марте. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-дисплей, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. В компании настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий.

Слухи из Китая указывают на то, что следующий смартфон Xiaomi получит рекордную батарею 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

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