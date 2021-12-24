Пользователи по-прежнему больше всего сидят в Google, YouTube и Facebook, но также заглядывают на запрещенные соцсети страны-агрессора.

Исследовательская компания "Kantar Україна" поделилась своим ежемесячным ТОП'ом самых популярных сайтов в украинском интернете за ноябрь 2021 года. Рейтинг содержит 25 позиций.

Согласно сведениям аналитиков, тройка лидеров не изменилась – это Google, Youtube и Facebook.

В "Kantar Україна" отметили, что традиционная осенняя распродажа, приуроченная к "Чёрной пятнице", помогла интернет-магазинам и маркетплейсам увеличить охват своих сайтов. Так, в ноябре на 5% увеличилось посещение сайтов Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.ru, на 3% – Epicentrk.ua и Hotline.ua.

Среди магазинов, которые не попали в ТОП, но существенно бустанулись в рейтинге, стоит отметить Eva.ua (36 место против 81 в октябре 2021) и Comfy.ua (26 место против 40 в октябре 2021).

Карантинные ограничения и введение "удаленки" в школах вернули образовательный портал Naurok.com.ua в ряды самых популярных сайтов, причем сразу на 16-е место. В то же время, единственный новостной портал, попавший в рейтинг – Tsn.ua с показателем охвата 19,6%.

Ранее в Google рассказали, что чаще всего гуглили украинцы в 2021-ом.

Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

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