Характеристики для модели среднего уровня выглядят вполне неплохо.

В январе-феврале OnePlus выпустит новый бюджетный смартфон, который проходит под кодовым названием Ivan. По данным инсайдеров, скорее всего, это будет недорогой представитель серии Nord.

Портал 91mobiles раскрыл характеристики нового устройства и его стоимость.

Читайте такжеТоп-5 популярных смартфонов 2021 года, которые уже успели подешеветьСмартфону приписывают 6,4-дюймовый AMOLED-дисплеей с частотой обновления 90 Гц. "Сердцем" аппарата станет флагманский процессор MediaTek Dimensity 900 5G в паре с 6/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ накопителя.

В телефоне будет установлен ​​аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В качестве операционной системы выступит OxygenOS 12 на базе Android 12.

В основной камере устройства – датчики разрешением 64, 8 и 2 Мп. Спереди в вырезе расположится 16-мегапиксельная камера для селфи.

Из других особенностей – рамка корпуса смартфона будет сделана из пластика, а дисплей и задняя панель защищены стеклом Gorilla Glass. Также стоит ожидать подэкранный сканер отпечатков пальцев и разъём для наушников 3,5 мм.

Стоимость нового смартфона в Индии составит от 24 000 до 28 000 рупий (~8500-9999 грн). Телефон должен поступить в продажу к концу января или в феврале. Девайс уже получил сертификат BIS (Бюро индийских стандартов).

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Автор: Денис Пономаренко