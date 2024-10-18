Планшет показал производительность ниже, чем iPhone 15 Pro Max, несмотря на то, что оба устройства оснащены одним и тем же чипсетом.

В базе данных Geekbench засветился представленный накануне iPad mini 7-го поколения с A17 Pro. Планшет показал производительность ниже, чем прошлогодний iPhone, несмотря на то, что оба устройства оснащены одним и тем же чипсетом, пишет Wccftech.

В одноядерном тесте iPad mini 7 выдал 2817 балла, а в многоядерном – 6982 балла. 15 Pro Max показывает около 2932 и 7292 очков соответственно. То есть чип A17 Pro в iPad mini слабее использовавшегося в iPhone 15 Pro варианта на 4%.

По количеству ядер центрального процессора (шесть) и частотам (3,78 ГГц) процессоры обоих девайсов никак не отличаются. Но, как позже выяснилось, Apple урезала графический процессор: процессор оснащается пятью ядрами GPU вместо шести в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Видео дня

В Wccftech предложили, что планшет мог показать себя чуть хуже из-за более старой версии iOS 18. На протестированном iPad mini 7 была установлена iOS 18, а на iPhone 15 Pro Max – iOS 18.0.1. Ранее специалисты обнаружили, что обновление с iOS 17 на iOS 18 снижает частоту процессора устройства для увеличения автономности.

По заявлениям Apple, iPad mini 7 на 30% быстрее шестого поколения, а также в два раза быстрее в задачах, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Также устройство поддерживает работу со стилусом Pencil Pro.

До конца 2024 года Apple еще должна выпустить первые компьютеры Mac на базе M4. Но, по информации Bloomberg, Mac mini M4 станет единственным из грядущих девайсов, который получит заметные изменения в дизайне.

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Вас также могут заинтересовать новости: