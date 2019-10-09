Создатель Android показал смартфон нового типа с очень вытянутым экраном (фото)

Энди Рубин опубликовал множество фотографий весьма необычного концептуального смартфона Project Gem.

Смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1), созданный компанией «отца» операционной системы Android Энди Рубина и имевший, как казалось изначально, колоссальный потенциал, как известно, провалился в продажах и был снят с производства. После сообщений о продаже бизнеса и сокращениях персонала многие решили, что история Essential Products закончилась, так и не успев толком начаться.

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Но Энди Рубин, похоже, все же смог удержать стартап на плаву и теперь он хочет дать своему детищу второй шанс. Ранее не раз сообщалось, что Essential Products разрабатывает некий новый тип смартфона, которым в основном нужно управлять посредством голосовых команд. И вот сейчас Энди Рубин опубликовал множество фотографий весьма необычного концептуального смартфона Project Gem, который в итоге может оказаться тем самым Essential Phone 2. Его главная особенность — невероятно вытянутый экран, передает itc.ua.

Производители уже давно экспериментируют с форм-факторами, но последнее время особенно активно, что неудивительно в нынешних условиях стагнации рынка. Каждый пытается изобрести новый «iPhone», который перевернет рынок смартфонов. Предлагаем вашему вниманию фотографии, демонстрирующие множество ранних прототипов смартфона Project Gem в разных цветах корпуса.

На фото можно видеть прототипы в четырех ярких цветах. Нельзя не заметить зеркально глянцевое покрытие. Корпус изготовлен с использованием специального материала GEM Colorshift, который, собственно, и обеспечивает такое эффект.

Фронтальная камера врезана в активную области дисплея в левой верхней части лицевой панели. Рамки у него одинаковой толщины по всему периметру, но визуально они кажутся широкими. Возможно, в серийном устройстве они будут тоньше.

На задней панели располагается большая одинарная камера, прилично выступающая над поверхностью корпуса. Внизу под блоком камеры можно заметить круглое углубление как под сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть привычные физические кнопки управления на гранях. То есть, Essential Products не пошла на поводу моды с экранами-водопадами без каких-либо кнопок.

В целом концепция, положенная в основу идеи Project Gem, не кажется прямо 100% успехом. По крайней мере сейчас. Смартфоны с вытянутыми экранами не являются диковинкой. Все последние смартфоны Sony, включая представленный на днях Xperia 8 оснащаются вытянутыми экранами. Кроме того, можно вспомнить Xiaomi Qin 2, который сейчас удерживает титул самого вытянутого смартфона за всю историю.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx — Andy Rubin (@Arubin) 8 жовтня 2019 р.

Фото не позволяют полноценно оценить интерфейс, но на них можно увидеть такие приложения, как «Календарь», «Карты», «Погода», Spotify и Uber. То есть, разработка Project Gem явно находится на завершающей стадии.

Характеристики устройства пока не раскрываются, но ранее XDA-Developers указывали на Android и Qualcomm Snapdragon 730. Также сообщалось, что Gem позволит активировать голосового помощника прикосновение к площадке на тыльной панели.

Сам Энди Рубин называет Project Gem телефоном совершенно нового типа, который позволит по-новому взглянуть на мобильные устройства. То есть, Project Gem — тот самый «глоток свежего воздуха», который оживит рынок. Как окажется на самом деле, посмотрим.

Что интересно, на фоне Project Gem можно заметить робота-собаку SpotMini от Boston Dynamics. Недавно Boston Dynamics приступила к первым поставкам SpotMini нескольким крупным клиентам. В свое время Рубин принимал активное участие в сделке по покупке Google компании Boston Dynamics в 2013 году. Спустя четыре года материнский холдинг Alphabet перепродал Boston Dynamics, а вместе с ней и Schaft японскому гиганту SoftBank.