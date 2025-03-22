Каким получился Galaxy A56: достоинства и недостатки нового 'середнячка' Samsung

В общих чертах смартфон смотрится достойно, но в своем сегменте у него хватает конкурентов.

В начале марта бренд Samsung представил долгожданный смартфон Galaxy A56. Портал GSMArena опубликовал подробный обзор нового среднебюджетника, оценив его дисплей, производительность, качество съемки автономность и прочее.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частоты 120 Гц. Яркость у него на уровне 1213 нит − дисплей действительно хороший, насыщенный, никаких проблем с поведением экрана на солнце нет.

Автономность находится на среднем уровне. Любопытно, что предшественник в лице Galaxy A55 работает на час дольше, хотя у обоих аккумулятор емкостью 5000 мАч.

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А вот по скорости зарядки смартфону предложить нечего: заряжается он дольше, чем все конкуренты, 1 час и 13 минут.

Производительность довольно низкая. Фирменный чип Exynos 1580 уступает Dimensity 8300 Ultra и Snapdragon 7+ Gen 3.

Камера в целом та же, что и у прошлого поколения − трио 50+12+5 мегапикселей. Она хорошая и даже неплохо снимает в темноте. Смотрите сами:

В целом Galaxy A56 − неплохой смартфон. У него корпус с влагозащитой из добротных материалов, качественный экран, обновленный интерфейс One UI 7 с ИИ-функциями и долгое время поддержки (Samsung гарантирует 6 лет).

Но у него хватает конкурентов, среди которых Nothing Phone (3a) Pro, Motorola Edge 50 Pro, Xiaomi 14T и OnePlus Nord 4. Например, у Nothing и Xiaomi лучше камеры, а OnePlus обладает быстрой зарядкой и лучшей автономностью. За Samsung Galaxy A56 с 8+128 ГБ будут просить 500 евро или около 23 000 грн.

Вместе с Galaxy A56 в начале марта были представлены Galaxy A36 и Galaxy A26. Все три смартфона получили похожий дизайн, одинаковый AMOLED-экран и шесть лет обновлений. Самый дешевый из них стоит 299 долларов.

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