Создана 'худшая клавиатура в мире' – она печатает сразу слова, а не буквы (фото)

На ее разработку у автора ушло около полугода.

Ютубер Attoparsec представил проект "самой худшей клавиатуры в мире". Она состоит из 1020 клавиш, каждая из которых отвечает за печать целых слов, а не отдельных букв.

Как пояснил создатель, данная концепция позаимствована из веб-комикса xkcd, в котором рассказывали о принципах ракетостроения, используя 1000 самых распространенных слов. Он усовершенствовал конструкцию, позволив при помощи готовых слов выразить практически любую мысль.

Процесс создания такой клавиатуры занял у автора канала около полугода. Одним из главных вызовов стало создание печатной платы большого размера. Готового решения не существовало, поэтому пришлось заказать пять плат и соединить их между собой.

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Клавиши со словами расставлены в алфавитном порядке. Кроме того, добавлены привычные клавиши управления, такие как Enter, Esc и Shift. Дополнительные модификаторы позволяют добавлять к словам окончания, например, -ing, -ed или -s, что немного расширяет функциональность клавиатуры.

Правда, работать с подобным аксессуаром все равно будет крайне сложно. Большие габариты требуют активных движений или широкого размаха рук, а быстро находить нужные слова взглядом тоже не выйдет.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиастах, которые создали первый в мире складной iPhone. По словам инженеров, сложнее всего оказалось превратить оригинальный экран в гибкий – в большинстве случаев дисплеи выходили из строя после одного закрытия крышки.

А так может выглядеть "компьютер будущего" – со скручивающейся клавиатурой и AR-очками. По задумке, такой компьютер будет выполнен в форме цилиндра, который служит базой для хранения всех его компонентов.

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