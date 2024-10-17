Oukitel C50 – смартфон не от известного бренда, но у него отличное время автономной работы и большой дисплей на 90 Гц.

За последние несколько лет телефоны Android стоимостью менее 200 долларов достигли такого уровня, что стали не только жизнеспособной альтернативой, но и зачастую весьма хорошей. Один из таких – Oukitel C50. Скорее всего, вы о нем даже не слышали, но в ZDNET называют его лучшим в своей ценовой категории.

Чем же выделяется это устройство? Во-первых, для Android-фона за $180 он работает на удивление хорошо. Анимации плавные, программы открываются быстро, а переключение между ними происходит быстро. "Я пользовался телефонами вдвое дороже, и они не работали так гладко", – пишет автор.

Единственная проблема с производительностью была связана с обработкой изображений. В отличие от мгновенного захвата, как у некоторых конкурентов, Oukitel C50 немного отстает при съемке фото. Причем к самой камере вопросов нет, хотя ей и не хватает регулировки глубины резкости для размытия фона.

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Еще одна сильная сторона Oukitel C50 – его автономность. Аппарат спокойно выдерживает целый день активного использования за счет аккумулятора 5150 мАч. Вместе с тем дисплей достаточно яркий, что позволяет видеть то, что на экране, при любом освещении.

Отдельно обозреватели выделили отсутствие софтверного "мусора". Обычно в дешевых Android есть ряд ненужных предустановленных приложений, которые приходится удалять. C50 включает стандартные приложения Google, приложение FM-радио, набор инструментов SIM и не более того.

Характеристики Oukitel C50

Процессор: MediaTek Dimensity 6100+

Память: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти (до 1 ТБ)

Дисплей: 6,8 дюйма HD+, частота 90 Гц

Аккумулятор: 5150 мАч

Операционная система: Android 14.

Таким образом, за $180 покупатели получают бюджетник с приличной камерой, очень хорошей производительностью, надежной батареей и ярким дисплеем. Сейчас ни Samsung, ни OnePlus не предлагает что-то со схожими характеристиками и за те же деньги, считают в ZDNET.

Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

А УНИАН делился лайфхаком, как ускорить работу смартфона и снизить расход батареи. Скачивать или устанавливать для этого ничего не придется – нужно лишь изменить некоторые настройки.

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