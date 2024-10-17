В Китае представлены 'настоящие топы' среди бюджетных смартфонов: что это за модели

Линейка Honor X60 предлагает огромные дисплеи с частотой 120 Гц, впечатляющее время автономной работы и многое другое.

Китайский бренд Honor представила линейку бюджетных телефонов Honor X60. Модели X60 и X60 Pro сочетает доступную цену, продвинутые характеристики и составят конкуренцию Redmi Note 14.

Среди отличий Pro-версии от обычного X60 – наличие спутниковой связи. Honor X60 Pro стал первым смартфонов в своем ценовом сегменте, обладающий такой возможностью. Вдобавок, "прошка" получила внушительную батарею емкостью 6600 мАч, пишет PhoneArena.

Характеристики Honor X60:

Honor X60: 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080 х 2412 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 7025 Ultra, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ, основная камера с двумя объективами разрешением 108 и 2 Мп. Батарея – 5800 мАч с зарядкой по проводу 35 Вт.

Honor X60 Pro: 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1224 x 2700 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 6 Gen 1, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ, основная камера с двумя объективами разрешением 108 и 2 Мп. Батарея – 6600 мАч с зарядкой по проводу 66 Вт.

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В компании уверяют, что даже при интенсивном использовании оба телефона смогут работать без подключения к розетке минимум два дня. Также аппараты без последствий выдерживают падения с высоты двух метров, а устойчивость к падениям относительно Honor X50 улучшена на 60%.

Новинки уже поступили в продажу в Китае. Цены на Honor X60 начинаются с 1 200 юаней (~6700 грн), а на X60 Pro – с 1 500 юаней (~8700 грн). На AliExpress ждем в ближайшее время.

Ранее у Honor также вышли "убийцы" AirPods Pro – они стоят в 10 раз дешевле наушников Apple. Новинка получила функцию активного шумоподавления и режим прозрачности, а на одной зарядке может протянуть до 9 часов без подзарядки.

А конкуренты из Xiaomi представили свои первые смарт-часы Watch H1 E, которые умеют измерять артериальное давление. Этого удалось добиться благодаря специальной манжете в ремешке.

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