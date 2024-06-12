Известный техноблогер назвал 5 лучших смартфонов 2024 года под разный бюджет

Известный техноблогер под ником SuperSaf с 2-миллионным YouTube-каналом подвел промежуточные итоги 2024 года, выбрав 5 лучших смартфонов прямо сейчас. Айфона в списке нет, поскольку он выходит только в сентябре.
Обозреватель не стал распределять смартфоны по местам, а представил в произвольном порядке от флагманов до бюджетников. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.
- Samsung Galaxy S24 Ultra. Это топовый флагман, который оснащен всем необходимым для быстрой и комфортной работы. Это прекрасный дисплей, одна из лучших камер, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и ИИ-функционал. А получать обновления устройство будет вплоть до 2031 года.
- OnePlus 12. Еще один флагман, релиз которого остался в тени громкой премьеры Galaxy S24 Ultra. Хотя он пока лишен новомодных ИИ-функций, он тоже предлагает передовой чип, крутую камеру и яркий дисплей. При этом гаджет почти в два раза дешевле смартфона Samsung.
- Honor Magic 6 Pro. Передовой аппарат китайского бренда с крутой камерой и "максимальным" железом. А еще он может похвастаться самой высокой в сегменте частотой регулировки ШИМ с динамическим затемнением, что фактически делает его самым безопастным для глаз телефоном.
- Nothing Phone (2a). Этот "середняк" привлекает своим дизайном и оригинальными решениями, а также очень быстрой и плавной оболочкой Android. В целом, за свой ценник (около 350 долларов) это очень достойный аппарат, но он определенно не ориентирован на игры.
- Poco F6. Отличный вариант при ограниченном бюджете, который по ряду показателей превосходят актуальные айфоны. У него AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 2400 нит, а в комплекте идет быстрая зарядка на 90 Вт.
Ранее УНИАН делился десяткой смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году. Среди них есть дорогостоящие флагманы, так и устройства на Android дешевле 300 долларов.
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