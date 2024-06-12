Известный техноблогер назвал 5 лучших смартфонов 2024 года под разный бюджет

В список вошли аппараты OnePlus, Samsung и других известных производителей.

Известный техноблогер под ником SuperSaf с 2-миллионным YouTube-каналом подвел промежуточные итоги 2024 года, выбрав 5 лучших смартфонов прямо сейчас. Айфона в списке нет, поскольку он выходит только в сентябре.

Обозреватель не стал распределять смартфоны по местам, а представил в произвольном порядке от флагманов до бюджетников. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Это топовый флагман, который оснащен всем необходимым для быстрой и комфортной работы. Это прекрасный дисплей, одна из лучших камер, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и ИИ-функционал. А получать обновления устройство будет вплоть до 2031 года.

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OnePlus 12. Еще один флагман, релиз которого остался в тени громкой премьеры Galaxy S24 Ultra. Хотя он пока лишен новомодных ИИ-функций, он тоже предлагает передовой чип, крутую камеру и яркий дисплей. При этом гаджет почти в два раза дешевле смартфона Samsung.

Honor Magic 6 Pro . Передовой аппарат китайского бренда с крутой камерой и "максимальным" железом. А еще он может похвастаться самой высокой в сегменте частотой регулировки ШИМ с динамическим затемнением, что фактически делает его самым безопастным для глаз телефоном.

Nothing Phone (2a). Этот "середняк" привлекает своим дизайном и оригинальными решениями, а также очень быстрой и плавной оболочкой Android. В целом, за свой ценник (около 350 долларов) это очень достойный аппарат, но он определенно не ориентирован на игры.

Poco F6 . Отличный вариант при ограниченном бюджете, который по ряду показателей превосходят актуальные айфоны. У него AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 2400 нит, а в комплекте идет быстрая зарядка на 90 Вт.

Ранее УНИАН делился десяткой смартфонов с лучшей автономностью в 2024 году. Среди них есть дорогостоящие флагманы, так и устройства на Android дешевле 300 долларов.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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