Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих устройств: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro.
Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения "вдохновили пользователей, помогли достичь новых высот и лучше ценить моменты, проведенные с близкими".
Приложения
- Приложение года для iPhone — Kino;
- Приложение года для iPad — Moises;
- Приложение года для Mac — Adobe Lightroom;
- Приложение года для Apple TV — F1 TV;
- Приложение года для Apple Watch — Lumy.
Игры
- Игра года для iPhone — AFK Journey;
- Игра года для iPad — Squad Busters;
- Игра года для Mac — Thank Goodness You're Here!;
- Игра года для Apple TV — El Hijo;
- Игра года в Apple Arcade — Balatro;
Помимо этого, редакция App Store отметила приложения, которые оказали положительное культурное влияние:
- DailyArt — приложение №1 для изучения истории искусства;
- Do You Really Want to Know 2 — игра, имитирующая социальные сети человека с обнаруженным СПИДом;
- EF Hello — с помощью ИИ формирует индивидуальный план изучения иностранных языков;
- NYT Games — ежедневные мини-игры для любителей головоломок;
- Oko — помогает слабовидящим безопасно передвигаться по улицам города;
- The Wreck — игра, которая показывает, как люди переживают кризисы.
Ранее в сети завирусилось приложение, которое превращает любой предмет в набор LEGO. Пользователи могут сканировать все что угодно: от любимой игрушки до городской достопримечательности.
Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление серии в истории. Также стоит ждать новый базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.