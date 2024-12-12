Apple выделила лучшие iOS-приложения и игры 2024 года / фото Apple

Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих устройств: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro.

Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения "вдохновили пользователей, помогли достичь новых высот и лучше ценить моменты, проведенные с близкими".

Приложения

  • Приложение года для iPhone — Kino;
  • Приложение года для iPad — Moises;
  • Приложение года для Mac — Adobe Lightroom;
  • Приложение года для Apple TV — F1 TV;
  • Приложение года для Apple Watch — Lumy.

Видео дня
Kino

Игры

AFK Journey

Помимо этого, редакция App Store отметила приложения, которые оказали положительное культурное влияние:

  • DailyArt — приложение №1 для изучения истории искусства;
  • Do You Really Want to Know 2 — игра, имитирующая социальные сети человека с обнаруженным СПИДом;
  • EF Hello — с помощью ИИ формирует индивидуальный план изучения иностранных языков;
  • NYT Games — ежедневные мини-игры для любителей головоломок;
  • Oko —  помогает слабовидящим безопасно передвигаться по улицам города;
  • The Wreck —  игра, которая показывает, как люди переживают кризисы.

Ранее в сети завирусилось приложение, которое превращает любой предмет в набор LEGO. Пользователи могут сканировать все что угодно: от любимой игрушки до городской достопримечательности.

Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление серии в истории. Также стоит ждать новый базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.

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