Приложением года на iPhone стало Kino, а игрой года – AFK Jounrey.

Apple вслед за Google подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих устройств: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и Vision Pro.

Apple объяснила свой выбор тем, что эти приложения "вдохновили пользователей, помогли достичь новых высот и лучше ценить моменты, проведенные с близкими".

Приложения

Приложение года для iPhone — Kino;

Приложение года для iPad — Moises;

Приложение года для Mac — Adobe Lightroom;

Приложение года для Apple TV — F1 TV;

Приложение года для Apple Watch — Lumy.

Видео дня

Игры

Помимо этого, редакция App Store отметила приложения, которые оказали положительное культурное влияние:

Ранее в сети завирусилось приложение, которое превращает любой предмет в набор LEGO. Пользователи могут сканировать все что угодно: от любимой игрушки до городской достопримечательности.

Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление серии в истории. Также стоит ждать новый базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.

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