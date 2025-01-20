Существует множество хитростей, как освободить память на телефоне и не удалять при этом ценные фото и видео.

Мобильные телефоны давно занимают особенное место в жизни современных людей. Из-за широкого спектра применения у многих возникает одна и та же проблема - нехватка памяти в любимом гаджете. Мы подобрали советы, как очистить память телефона андроид.

Как очистить память телефона xiaomi

Если у вас любая модель этого бренда, то есть несколько шагов, которые необходимо сделать. Как очистить память телефона:

зайдите в настройки гаджета;

выберите "Хранилище" или "Память и хранилище";

нажмите "очистить данные/кеш".

Временные файлы и невостребованные приложения могут съедать драгоценные гигабайты вашего устройства, а этот метод позволит увеличить объем свободного пространства самым безболезненным способом.

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Далее остановимся на еще одной популярной марке на андроиде.

Как очистить память телефона самсунг

Если вы это читаете, то, вероятно, на вашем устройстве осталось все только самое важное. Поэтому рассмотрим, как очистить память телефона самсунг если нечего удалять. Эта пошаговая инструкция может стать хорошим "планом спасения" в этой ситуации:

переместите фото и видео на облако - в Google Фото или Dropbox;

очистите кэш;

воспользуйтесь приложениями для очистки и оптимизации памяти (CCleaner);

перекиньте часть данных на внешний накопитель;

удалите приложения, которыми уже не пользуетесь.

Если говорить о том, как очистить внутреннюю память телефона, то тут все еще проще. Часто она зависит от ранее запущенных приложений. Даже если ваш гаджет способен удерживать их в "умном" режиме для экономии пространства, стоит все же попробовать закрыть все ненужное и проверить снова память.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно заряжать телефон и когда это нужно сделать.

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