Айфоны реже всего становятся подарками по сравнению с прочими типами устройств с логотипом "яблока".

Аналитическая фирма CIRP выпустила новый интерес отчет. В этот раз он посвящен продуктам Apple, которые пользуются наибольшим спросом в качестве подарков на Рождество или Новый год.

Важно отметить, что исследование охватывало только основные продукты Apple – iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Различные аксессуары, включая наушники AirPods, в расчет не брались.

В результате явным лидером стали умные часы Apple Watch – в рождественский сезон под елкой их нашли 9% опрошенных, еще 2% – в остальное время года. На втором месте по популярности идут планшеты – 6% и 2% соответственно. Замыкает тройку Mac которые дарили 1% опрошенных в праздничный сезон, что лишь незначительно выше среднего уровня в течение года.

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А вот самый популярный продукт Apple, iPhone, оказался на последнем месте с практически нулевыми показателями дарений в любое время года.

Эксперты объясняют, что такая специфика связана с особенностями использования продуктов. Например, получателю iPhone приходится нести регулярные расходы на мобильную связь, и с этой точки зрения подобный подарок может казаться своего рода обременением.

В конце октября Apple представила первую партию компьютеров на базе M4. Среди них – MacBook Pro с рекордной батареей на 24 часа, Mac mini в новом дизайне, iMac на базе M4 и Magic-аксессуары с USB-C.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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