Как бесплатно ускорить компьютер на Windows: 4 простых действия

Стоит начать с отключения ненужных программ и обновление операционной системы.

На Windows принято ругаться – особенно на ОС нового поколения, которая так и не удалось добиться "народной" любви. Заметно разочарованы геймеры, для которых малейшее изменение производительности имеет огромное значение.

Специалисты ZDNet дали несколько рекомендаций, которые помогут ускорить работу Windows 11, не требуя при этом глубоких технических знаний. Эти шаги подойдут и пользователям Windows 10, для которых небольшое увеличение производительности может иметь значение.

1. Загрузите последние обновления

Звучит очевидно, но убедитесь, что ваш Windows обновлен. Обновления часто исправляют ошибки, улучшают производительность и добавляют новые опции, которые способствуют более плавному опыту.

Видео дня

Обычно ОС автоматически устанавливает обновления по мере их выхода, но вы можете проверять наличие обновлений вручную. Перейдите в раздел "Настройки" → "Обновление Windows" и нажмите "Проверить наличие обновлений". Если система замедлилась после обновления, вы можете удалить его в Истории обновлений.

2. Отключите автозапуск приложений

Слишком много приложений, запускаемых при включении ПК и работающих в фоновом режиме, замедляют работу компьютера. Отключить их можно через "Автозагрузку приложений" в диспетчере задач. Также может помочь приостановка синхронизации OneDrive.

Не волнуйтесь, это действие не отключит полностью программное обеспечение или службу. Оно просто не даст им открываться при запуске. Вы всегда сможете включить их снова позже

3. Отключите неиспользуемые функции

В Windows 11 так много функций, что есть большая вероятность, что вы не используете все из них. Они ограничивают объем ресурсов, которые ваш ПК может распределить между более важными задачами.

Отключение уведомлений — хорошее начало. Для этого перейдите в раздел "Система" в меню "Параметры" и отключите их. Затем перейдите в раздел "Персонализация" → "Цвета" и отключите эффекты прозрачности и другие ненужные функции.

4. Удалите вредоносное ПО

И напоследок важно регулярно обновлять антивирусные программы и удалять вредоносные приложения, которые способны замедлять работу устройства.

Windows уже поставляется с предустановленным Windows Security, который подходит для большинства сценариев, однако не является самым надежным приложением. Для более надежной защиты эксперты рекомендуют Bitdefender Total Security.

Напомним, ранее в этом месяце Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК. В компании добровольно поделились официальной инструкцией по настройке операционной системы на старых компьютерах.

Вероятно, снятие ограничения связано с тем, что доля ОС Windows 11 все еще мала, а поддержка Windows 10 уже скоро заканчивается. У желающих остаться на "десятке" будет возможность и дальше получать обновления безопасности через подписку Extended Security Updates, которая стоит 30 долларов (~1200 грн) в год.

Вас также могут заинтересовать новости: