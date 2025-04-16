У него по-прежнему мощный процессор, батарея на полный рабочий день и замечательные камеры.

Журналисты издания CNET подобрали лучшие смартфоны 2025-го, которые стоят сравнительно недорого, но умеют за свой прайс очень многое. Если вы ищете себе недорогой айфон, то обзорщики советуют обратить внимание на iPhone 14.

Между поколениями iPhone 14, 15 и 16 отличий не так уж и много. Более свежие модели предлагают Dynamic Island, камеру 48+12 мегапикселей, новый чип, слегка измененный дизайн. По словам рецензентов, это не стоит переплаты, тем более, что ни один из телефонов не имеет дисплея с высокой частотой обновления.

Для большинства пользователей мощности iPhone 14 хватит еще как минимум на несколько лет., а снимают устройства в целом одинаково. При этом свежие версии iOS на смартфон будут приходить еще минимум три года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом IPhone 20xx.

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На выбор есть две модели: 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый 14 Plus. Оба телефона идентичны, и по сути решающим фактором является размер дисплея и батареи, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже.

iPhone 14 за 599 долларов – лучшее соотношение цены и качества в семействе Apple и надежное обновление, особенно если вы используете 11 или старше/

Примечательно, что "народный" iPhone 16e, который тоже стоит $599, не попал в топ самых сбалансированных смартфонов от CNET. Очевидно, одинарная камера и отсутствие MagSafe оказались слишком заметными упрощениями.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а "прошки" станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

Как УНИАН уже писал, новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на продукцию Apple. Согласно прогнозам, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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