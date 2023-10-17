Pro-версия укомплектована флагманским процессором, одним из самых производительных во всей индустрии.

Очередная версия яблочного смартфона успела завоевать популярность среди фанатов бренда. Несмотря на то, что у обычныхАйфон 15 много общего с версиями iPhone 14 Pro, пользователи уже привыкли, что американская корпорация придерживается именно такой тактики – в следующем году iPhone 15 Pro также могут быть очень похожи в iPhone 16. Но делает ли это новую версию неинтересной, и добавили ли разработчики какие-то инновации в новую линейку?

Мощный процессор

Профессиональная модель iPhone 15 обзавелась флагманской версией процессора – A17. Обычные iPhone 15 работают с прошлой серией чипа, но после опробования продукта оказалось, что ресурсов процессора в полной мере хватает для решения любых задач пользователя. Более того, производительности даже 16 версии чипа хватит еще на несколько лет минимум. Оперативной памяти даже у младшей версии смартфона полностью хватает для работы с любыми приложениями.

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Новый порт зарядки

Совсем без инноваций не обошлось даже в случае с обычными iPhone 15. Это первые яблочные смартфоны, у которых будет стандартный порт зарядки USB-C. Это можно считать еще одним шагом в сторону универсальности устройств и удобства пользователей, однако, основываясь на нашей собственном опыте, Apple скорее всего предложит несколько "улучшенных" зарядных устройств за дополнительную плату.

Улучшенная камера

Камера – это козырь разработчиков iPhone. В новом поколении смартфонов камера стала еще более комфортной в использовании. Уделили внимание и автоматизации полупрофессиональной съемки – теперь портретный режим включается автоматически. Как и ранее, съемка сопровождается хорошим автофокусом и стабилизацией, а смартфон умеет снимать даже в условиях плохой освещенности.

А что с iPhone Pro?

Профессиональная версия смартфона, помимо перечисленных опций, обзавелась уникальными "фишками". Во-первых, это корпус с титановыми элементами, которые отлично смотрятся в новом футуристичном дизайне.

Как уже отмечалось выше, Pro-версия укомплектована флагманским процессором, одним из самых производительных во всей индустрии. Новый чип способен работать с графикой на уровне процессоров консолей и ПК.

Как и "младшая" версия, "прошки" имеют универсальный порт для зарядки и обмена данными. Причем, в iPhone Pro используется версия порта и кабеля 3.0, которая обеспечивает высочайшую скорость обмена данными и может использоваться, например, при записи видео на внешние накопители данных.