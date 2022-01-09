Безопасные для кожи рисунки, которые легко наносить и так же просто стирать.

Нанести на кожу постоянную татуировку – серьезный поступок, на который отваживаются не многие. В то же время решение для временных тату с помощью наклеек подходит далеко не всем, ибо всегда есть риск их испортить во время нанесения.

В рамках техновыставки CES 2022 показали Prinker M – аппарат, позволяющий создать временное тату буквально за несколько минут

Девайс работает очень просто и чем-то напоминает портативный принтер. Чтобы сделать татуировку, необходимо нанести специальную жидкость на тот участок тела, где будет находиться изображение. После нужно провести гаджетом по поверхности кожи и татуировка отпечатается.

Вместе с устройством поставляется фирменное приложение для смартфона, где собрана библиотека вариантов тату, которые можно загрузить на Prinker M. Если понравившегося варианта нет, или же хочется чего-то своего, можно скачать любой подходящий эскиз из интернета.

Prinker M уже доступен для покупки. Стоимость принтера составляет 199 долларов (~5499 грн).

Что еще интересного показали на CES 2022: