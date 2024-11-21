Это ультрадешевый смартфон с камерой 50 Мп и экраном 120 Гц.

Xiaomi заменила популярный ультрабюджетник Redmi A3 устройством нового поколения, который на сегодняшний день является самой доступной моделью китайского вендора и имеет все шансы стать хитом.

Как передает GSMArena, речь идет о Redmi A4 5G. Поддержка сетей пятого поколения стала главной особенностью устройства с учетом его низкой цены – 95 долларов. Также аппарат оснастили большим 120-герцевым экраном и процессором Snapdragon.

Характеристики Redmi A4 5G:

Экран: 6,88', IPS LCD, разрешение HD+, кадровая частота 120 Гц;

Процессор: Snapdragon 4s Gen 2;

Память: 4 гигабайт оперативной и 64/128 ГБ постоянной с возможностью увеличения до 1 ТБ при помощи microSD;

Камеры: внутри каплевидного выреза находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а сзади – одна основная на 50 Мпм

Аккумулятор: 5160 мАч с поддержкой зарядки на 18 Втм

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников, Android 14 с двумя годами обновлений.

Для сравнения, вышедший в начале этого года предшественник в лице Redmi A3 получил 6,71-дюймовый дисплей без поддержки повышенной герцовки. По части емкости аккумулятора и процессор он тоже послабее.

Видео дня

В продаже Redmi A4 5G появится уже 27 ноября: пока в Индии, а позже доберется и до глобального рынка. Версию с 4/64 ГБ оценили в $95 (~4000 грн), а с 4/128 ГБ – в 110 долларов (~4700 грн).

В ближайшие недели также ожидается презентация Redmi K80 и K80 Pro. По слухам, это будут самые дешевые смартфоны на свежем чипе Snapdragon 8 Elite.

Ранее Xiaomi назвала смартфоны, которые получат HyperOS 2 до конца года. Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде. Тем более, что накануне компания отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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