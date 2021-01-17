Компания разработала прототип складного смартфона для внутреннего тестирования.

Компания Apple начала работать над созданием складного iPhone, который станет конкурентом аналогичных моделей Samsung.

Читайте такжеСуд отклонил иск Apple к стартапу, ищущему уязвимости в iPhoneКак сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компания разработала прототип складного смартфона для внутреннего тестирования, но пока не утвердила планы по запуску такой продукции. По словам одного источника агентства, полноценных прототипов в лабораториях Apple, однако, нет.

Издание отмечает, что создание складного iPhone позволило бы компании выпустить смартфон с большим экраном в более компактном корпусе. В Apple обсуждалось несколько вариантов экранов, один из них аналогичен 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ экранов составляет от шести до восьми дюймов.

По словам собеседников агентства, в целом Apple не планирует серьезных изменений в 2021 году и сосредоточится на выпуске флагманских iPhone и iPad, передает kommersant.

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Автор: УНИАН