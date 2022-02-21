По слухам, она состоится уже 8 марта.

У Apple на 2022 год запланировано много новых компьютеров, часть из которых получат новый чип M2. Он превосходит M1, но уступает M1 Pro и M1 Max.

Об этом вещает журналист Bloomberg Марк Гурман в еженедельной рассылке Power.

Всего в течение года представят как минимум семь новых Mac:

Mac mini с системой-на-чипе M1 Pro;

Mac mini с чипом M2;

MacBook Pro 13 с чипом M2;

iMac 24 с чипом M2;

Новый MacBook Air с чипом M2;

iMac Pro с M1 Pro и M1 Max;

Mac Pro с новой системой-на-чипе.

Большую часть устройств покажут на презентации в марте. По слухам, она состоится уже совсем скоро, 8 марта. На ней также представят бюджетный iPhone SE третьего поколения и новые планшеты Apple.

Вторая презентация запланирована на май-июнь. Ранее сообщалось, что iMac Pro покажут в июне. Это может произойти на конференции для разработчиков WWDC 2022, на которой также расскажут про iOS 16 и macOS 13.

Сообщается, что Mac Pro получит новую систему-на-чипе. Будет две новые конфигурации: одна – с чипом вдвое мощнее M1 Max (20 ядер процессора + 64 графических ядра), а вторая – с чипом, который будет в четыре раза мощнее (40 ядер процессора + 128 графических ядер).

Чип M2 сохранит восьмиядерную архитектуру, а количество графических ядер увеличится до девяти-десяти. То есть прирост производительности будет, но не значительный. Презентация компьютеров с чипами M2 Pro / M2 Max состоится не раньше 2023 года.

А уже на традиционной сентябрьской презентации Apple представят новые флагманские айфоны и наушники AirPods Pro 2-гопоколения, которые получат новый дизайн без ножек, а также несколько датчиков движения для отслеживания фитнеса. Там же анонсируют 14-дюймовый MacBook Pro и новые смарт-часы.

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