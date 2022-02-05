Также компания планирует выпустить iOS 15.4 в первой половине марта, в котором добавит поддержку Face ID для людей в масках на iPhone и iPad.

Компания Apple планирует в начале марта представить новый бюджетный iPhone с поддержкой 5G, в начале марта, что станет первым большим событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый iPhone будет обновлением модели iPhone SE, с добавлением 5G, улучшенной камерой и более быстрым процессором. При этом ожидается, что сам дизайн будет похож на текущую версию, дебютировавшую в апреле 2020 года.

Компания также планирует представить новый iPad, который станет обновлением модели Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G.

Кроме того, по словам источников, помимо анонса новых устройств, компания планирует выпустить iOS 15.4 в первой половине марта. Обновление программного обеспечения добавит поддержку Face ID для людей в масках на iPhone и iPad, что упростит пользователям разблокировки своих устройств.

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