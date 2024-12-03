Продажи iPhone 16 в Индонезии приостановили в конце октября в ответ на невыполнение инвестиционных обязательств со стороны Apple.

Индонезия ожидает получить инвестиционное обязательство в размере 1 млрд долларов от американского техногиганта Apple "в течение недели", о чем пишет Reuters. Если компания возьмет на себя такие обязательства, продажи iPhone 16 в стране будут разблокированы.

В октябре правительство Индонезии запретило продажу и использование iPhone 16, поскольку Apple не выполнила свои инвестиционные обязательства. Одним из главных условий для снятия запрета являются дополнительные инвестиции компании в местные производства. Кроме того, в iPhone должно содержаться не менее 40% деталей, произведенных в Индонезии.

Reuters пишет, что изначально Apple предложила инвестировать $10 млн, затем увеличила сумму до $100 млн, но этого местным властям показалось мало. Теперь Индонезия ожидает получить от Apple миллиард долларов.

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Отмечается, что правительство Индонезии особенно заинтересовано в том, чтобы Apple создавала местные производственные партнерства и закупляла компоненты внутри страны. Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с населением почти 300 миллионов человек.

Ранее по этой же причине, а также из-за невыполнения инвестиционных обязательств в Индонезии запретили продажи Google Pixel 9.

Исследование показало, что iPhone - самый непопулярный подарок на зимние праздники. Явным лидером стали умные часы Apple Watch, на втором месте по популярности идут планшеты.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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