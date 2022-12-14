На текущий момент Emergency SOS является эксклюзивной функцией последних айфонов.

Одной из главных фишек линейки смартфонов iPhone 14, помимо новых камер и отказа от "челки", стала функция экстренной спутниковой связи. Изначально ее запустили в США и Канаде, а теперь она добралась и до Европы.

Новыми странами, в которых заработала опция Emergency SOS, стали Франция, Германия, Ирландия и Великобритания. Об этом сообщает официальный сайт Apple.

Экстренный вызов через спутники доступен в новых айфонах: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Следующее расширение списка стран ожидается в 2023 году. Какие именно это будут страны, не сообщается.

Видео дня

Подробней о функции спутниковой связи в iPhone 14

Функцию анонсировали на сентябрьской презентации новых айфонов, но заработала она с выходом обновления iOS 16.1 в конце октября. Apple подтвердила, что на нее у компании большие планы.

Позже выяснилось, что функция работает немного не так, как можно было себе представить. Говоря о спутниковой связи, речь идет не о голосовых звонках, СМС или возможности зайти в мессенджер. С помощью нее можно только подавать сигналы бедствия в местную службу экстренной помощи.

Сейчас спутниковая связь бесплатная, но в будущем Apple будет брать за нее плату в виде подписки.

Вас также могут заинтересовать новости: