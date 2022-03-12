Новой услугой "еДокумент" смогут воспользоваться все украинцы, которые по каким-то причинам не успели забрать оригиналы своих документов.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров поведал о новых и будущих опциях в приложении "Дия".

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

По словам Федорова, новой услугой "еДокумент" смогут воспользоваться все украинцы, которые по каким-то причинам не успели забрать оригиналы своих документов.

"Все пользователи "Дии" автоматически получили этот документ. Нужно просто обновить приложение "Дия", у кого он автоматически не обновлен, и можно получать все государственные услуги, использовать как обычный паспорт этот документ", – сказал Федоров.

Он добавил, что документ будет действовать во время военного положения и его можно будет использовать во всех жизненных ситуациях.

Вице-премьер рассказал также о выплатах 6500 грн для украинцев, проживающих на территориях, где происходят военные действия.

"Сейчас более полутора миллионов украинцев за эту услугу получили эти деньги. Все пользователи "Дии" могут это сделать автоматически, удобно, в несколько кликов", – сказал он.

Деньги будут поступать на карточку, и их можно будет потратить на любые нужды. Также, при необходимости, их можно будет снять с карты в банкомате.

По словам Федорова, отныне в "Дие" можно будет сообщить о местонахождении оккупанта.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: если вы видите вражескую технику, очень осторожно, незаметно, если есть такая возможность, через "Дию" сообщите о местонахождении этой техники", – сказал он.

Также Федоров сообщил, что приложение "Дия" еще ждет ряд новых опциЙ.

"Мы работаем над тем, чтобы радио появилось в "Дие", новые каналы, для детей каналы, чтобы была возможность смотреть разный контент. Мы также над услугами работаем. Премьер-министр анонсировал услугу, где можно будет известить о недвижимости, которая пострадала во время войны, для того чтобы потом получить компенсацию после того, как закончатся все военные действия и после нашей победы. И эта услуга также скоро появится в "Дие". Ну и в целом мы анализируем все услуги, в которых нуждаются украинцы, и будем стараться очень быстро запускать эти услуги для того, чтобы украинцы максимально решали свои проблемы по цифровым каналам", – подчеркнул министр.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

До этого в ведомстве дали украинцам ряд советов по инфогигиене во время войны. Они приблизят Украину к победе.

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