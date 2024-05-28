Он отмечает, что в США прямого запрета на эту соцсеть нет.

Возможный запрет социальной сети TikTok в Украине повлек бы за собой осложнение отношений с Китаем. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии УНИАН.

Аналитик подчеркнул, что даже в США китайскую соцсеть не запрещают полностью. "США, скажем так, заставляют китайского владельца фактически продать его американскому оператору. И не будет приложения для обновления. Вот и все. Прямого запрета нет", - отметил он.

В то же время на вопрос относительно Украины и того, что в ТикТоке много российской пропаганды, поэтому стоит ли запретить его в нашей стране, какие в этом могут быть плюсы и минусы, Фесенко подчеркнул, что "опыт запрета российских социальных сетей показал: физически запретить полностью крайне трудно".

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"Можно еще с VPN будет обходить и многие люди это будут делать. Это одна проблема. Но можно, действительно, значительно сократить аудиторию. Хотя, думаю, что эффект будет меньше, чем с российскими социальными сетями. Особенно, среди молодежи. Это первое, что надо иметь в виду. Во-вторых, надо понимать: это будет осложнение отношений с Китаем", - сказал политолог.

Он снова отметил, что в случае с Америкой нет прямого запрета, но даже то, что делают американцы, вызвало "определенную проблему в их двусторонних отношениях".

"Другое дело, что обе стороны не заинтересованы в полном разрыве. Но надо понимать: мы не Штаты. И учитывая нынешнюю ситуацию с войной, - здесь для нас рисков гораздо больше", - считает Фесенко.

Он также отметил, что речь идет именно о китайской, а не о российской социальной сети: если бы она была российской, то основание для запрета было бы очевидным.

"То, что там есть пропагандистский контент, так он есть во всех других социальных сетях. Поэтому вам любой юрист скажет, скажем так, "запрещайте тогда все". Ну, и то, что я сказал: возникнет большая проблема с Китаем. Китай не является нашим другом. Но пока не является нашим врагом. Такими шагами мы его подтолкнем и сделаем врагом", - сказал эксперт.

Идея запрета TikTok

Как писал УНИАН, в апреле Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

О запрете TikTok заговорили и в Украине. В частности, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в соцсетях, в том числе Telegram, YouTube и TikTok. Однако, этот процесс займет "много времени".

Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская Призма" считает, что запрет TikTok в Украине пока не является актуальным.

"Сейчас такое решение было бы, скажем так, слишком быстрым. Не стоит забывать, что несмотря на все проблемы, Украина до сих пор документально считает КНР стратегическим партнером. И на фоне того, когда мы пытаемся привлечь Китай к международной платформе мира, сделать все возможное, чтобы Пекин привлек к этому процессу страны Глобального юга, когда мы, в принципе, максимально напрягаемся, чтобы сохранить хоть какой-то паритет в своих отношениях с китайцами и наоборот сделать все возможное, чтобы они не поддерживали россиян, такие шаги с нашей стороны будут восприняты неправильно", - считает Краев.

Он также добавил, что решение заблокировать TikTok в Соединенных штатах назревало давно и было принято из-за реальной угрозы для США.

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