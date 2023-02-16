Агрессор своими действиями преследует три ключевые цели.

Россия продолжит организовывать информационные атаки против Украины и Европы, а также с ориентацией на свое население. Для этого будут задействованы все возможные ресурсы — от государственных СМИ до анонимных площадок. У вражеских ИПСО есть три ключевые цели.

Такими выводами поделилась группа анализа угроз в структуре Google (TAG) в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. В отчете организации названы три цели информационных атак: дискредитировать украинское правительство, подорвать помощь нашей стране на международной арене, активизировать поддержку войны внутри России.

Согласно опубликованному документу TAG, злоумышленники при поддержке правительства РФ стремились получить подавляющее преимущество в киберпространстве за период войны. Однако атаки российских хакеров на Украину начались еще за год до полномасштабного вторжения. В Google отметили, что их количество в 2022-м выросло на 250% по сравнению с 2020-м. За аналогичный период атаки на пользователей в странах НАТО тоже соизмеримо увеличились — сразу на 300%.

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По данным Google, всплески хакерской активности коррелировались с ключевыми событиями на фронте. Сюда относятся, например, начало полномасштабного вторжения и объявление мобилизации. В 2022 году российские хакеры атаковали украинцев чаще, чем граждан других стран. Однако их главной целью оставались правительственные и военные организации. Злоумышленники стремились нарушить работу объектов критической инфраструктуры, коммунальных предприятий и СМИ. Часть атак помогли пресечь специалисты Google.

Хакерские атаки России: последняя информация

Как заявил глава компании по кибербезопасности Dragos Роберт М. Ли, в первые недели полномасштабной войны в Украине российские хакеры были близки к тому, чтобы вывести из строя "около дюжины" энергетических и газовых объектов в США.

Сайты НАТО стали целью кибератаки 12 февраля. Некоторые из них не работали в течение короткого времени. В организации взлома подозревали российских хакеров из группировки Killnet.

СБУ в конце января нейтрализовали хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины. Рашисты через Wi-Fi хотели подключиться к камерам видеонаблюдения и получить обзор на территории жилищного комплекса и прилегающих объектов.

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