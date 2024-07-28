С начала войны социальные сети превратились в главных информаторов для украинцев, обогнав даже ТВ. А важнейшим среди них оказался Telegram. Однако это далеко не самый безопасный ресурс для общения.
В последние недели в Telegram участились массовые кражи аккаунтов, отмечают эксперты по безопасности. Попасться может абсолютно любой, даже самый внимательный юзер. Как работает новая схема:
- Злоумышленники присылают жертве множество запросов на получение кода подтверждения для входа по номеру телефона.
- Затем, используя фейковый аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают перейти по ссылке, чтобы "повысить" безопасность.
- После перехода по фишинговой ссылке мошенники получают доступ к аккаунту.
Для защиты аккаунта эксперты по безопасности рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, которая будет дополнительно требовать ввести пароль при попытке авторизации. Это делается через "Настройки" в разделе "Конфиденциальность".
Также необходимо периодически проверять устройства, у которых есть доступ к аккаунту ("Настройки" → "Устройства"→ "Активные сеансы"). Если вы заметили подозрительные сеансы, завершите их. Как правило, они характеризуются входом с другого города или даже страны.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят создать альтернативу "Телеграму", в частности, на базе приложения "Дія". А еще раньше в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram.