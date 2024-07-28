В Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов / фото REUTERS

С начала войны социальные сети превратились в главных информаторов для украинцев, обогнав даже ТВ. А важнейшим среди них оказался Telegram. Однако это далеко не самый безопасный ресурс для общения.

В последние недели в Telegram участились массовые кражи аккаунтов, отмечают эксперты по безопасности. Попасться может абсолютно любой, даже самый внимательный юзер. Как работает новая схема:

  • Злоумышленники присылают жертве множество запросов на получение кода подтверждения для входа по номеру телефона.
  • Затем, используя фейковый аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают перейти по ссылке, чтобы "повысить" безопасность.
  • После перехода по фишинговой ссылке мошенники получают доступ к аккаунту.

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Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Для защиты аккаунта эксперты по безопасности рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, которая будет дополнительно требовать ввести пароль при попытке авторизации. Это делается через "Настройки" в разделе "Конфиденциальность". 

Также необходимо периодически проверять устройства, у которых есть доступ к аккаунту ("Настройки" → "Устройства"→ "Активные сеансы"). Если вы заметили подозрительные сеансы, завершите их. Как правило, они характеризуются входом с другого города или даже страны. 

Ранее сообщалось, что в Украине хотят создать альтернативу "Телеграму", в частности, на базе приложения "Дія". А еще раньше в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram.

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