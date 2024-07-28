Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под видом службы поддержки.

С начала войны социальные сети превратились в главных информаторов для украинцев, обогнав даже ТВ. А важнейшим среди них оказался Telegram. Однако это далеко не самый безопасный ресурс для общения.

В последние недели в Telegram участились массовые кражи аккаунтов, отмечают эксперты по безопасности. Попасться может абсолютно любой, даже самый внимательный юзер. Как работает новая схема:

Злоумышленники присылают жертве множество запросов на получение кода подтверждения для входа по номеру телефона.

Затем, используя фейковый аккаунт Telegram Security Messenger, предлагают перейти по ссылке, чтобы "повысить" безопасность.

После перехода по фишинговой ссылке мошенники получают доступ к аккаунту.

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Для защиты аккаунта эксперты по безопасности рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, которая будет дополнительно требовать ввести пароль при попытке авторизации. Это делается через "Настройки" в разделе "Конфиденциальность".

Также необходимо периодически проверять устройства, у которых есть доступ к аккаунту ("Настройки" → "Устройства"→ "Активные сеансы"). Если вы заметили подозрительные сеансы, завершите их. Как правило, они характеризуются входом с другого города или даже страны.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят создать альтернативу "Телеграму", в частности, на базе приложения "Дія". А еще раньше в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект с ограничениями для Telegram.

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