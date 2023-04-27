Российский видеохостинг Rutube, через сеть структур принадлежащий государству, потратит 30 млрд рублей на обновление серверной инфраструктуры, чтобы сравняться по "мощности" с возможностями YouTube. Об этом изданию "Коммерсант" рассказали два источника, знакомых с планами компании.
Сообщается, что финансирование под этот проект компания "запрашивала" у "Газпром Медиа холдинга", т.е. это не ее собственные деньги, а выделенные из внешних источников. Причем изначально просили больше – 50–55 млрд руб., но получили только 30.
Деньги потратят на расширение сетей доставки контента (CDN), что позволит ускорить загрузку видеороликов, в том числе за счет распределения трафика между основным и дополнительными серверами, физически расположенными ближе к конечному пользователю.
Сейчас у видеохостинга есть 15 CDN-серверов в России и оккупированной Абхазии. К концу 2023 года они появятся еще в семи российских городах, а также на сетях местных провайдеров в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане. В целом за этот год Rutube намерен увеличить пропускную способность своих CDN в два раза.
Зачем относительно малопопулярному видеохостингу столь резкое и масштабное расширение аппаратной инфраструктуры, не уточняется.
Россия готовится к отключению YouTube
Ранее стало известно, что главная соцсеть России "Вконтакте" тоже затеяла масштабное обновление и расширение серверной инфраструктуры. Forbes предполагает, что это делается как раз для того, чтобы перехватить на себя трафик YouTube, когда его заблокируют.
После того, как YouTube начал блокировать контент с российской пропагандой, власти РФ обвинили хостинг в терроризме. Также в очередной раз пошли разговоры о том, что YouTube могут-таки заблокировать в России.