"Злой клон" американского видеохостинга российский Rutube получил деньги на масштабное обновление серверов.

Российский видеохостинг Rutube, через сеть структур принадлежащий государству, потратит 30 млрд рублей на обновление серверной инфраструктуры, чтобы сравняться по "мощности" с возможностями YouTube. Об этом изданию "Коммерсант" рассказали два источника, знакомых с планами компании.

Сообщается, что финансирование под этот проект компания "запрашивала" у "Газпром Медиа холдинга", т.е. это не ее собственные деньги, а выделенные из внешних источников. Причем изначально просили больше – 50–55 млрд руб., но получили только 30.

Деньги потратят на расширение сетей доставки контента (CDN), что позволит ускорить загрузку видеороликов, в том числе за счет распределения трафика между основным и дополнительными серверами, физически расположенными ближе к конечному пользователю.

Видео дня

Сейчас у видеохостинга есть 15 CDN-серверов в России и оккупированной Абхазии. К концу 2023 года они появятся еще в семи российских городах, а также на сетях местных провайдеров в Беларуси, Казахстане, Армении и Узбекистане. В целом за этот год Rutube намерен увеличить пропускную способность своих CDN в два раза.

Зачем относительно малопопулярному видеохостингу столь резкое и масштабное расширение аппаратной инфраструктуры, не уточняется.

Россия готовится к отключению YouTube

Ранее стало известно, что главная соцсеть России "Вконтакте" тоже затеяла масштабное обновление и расширение серверной инфраструктуры. Forbes предполагает, что это делается как раз для того, чтобы перехватить на себя трафик YouTube, когда его заблокируют.

После того, как YouTube начал блокировать контент с российской пропагандой, власти РФ обвинили хостинг в терроризме. Также в очередной раз пошли разговоры о том, что YouTube могут-таки заблокировать в России.

Вас также могут заинтересовать новости: