Рекомендуем проверить, нет ли у вашего роутера таких "соседей", а если есть – найти для него новое место.

Многие из вас наверняка знакомы с основными правилами размещения роутера в квартире – коробку с интернетом нужно оставить на возвышении и установить ее так, чтобы сигналу не мешали толстые стены и другие препятствия. Однако, это не все.

Также существует определенная техника и предметы, которое нельзя оставлять рядом с роутером – они могут ухудшать сигнал Wi-Fi и даже сломаться. Рекомендуем проверить, нет ли у вас таких, а если есть – найти для них новое место.

Эти вещи стоит убрать подальше от роутера прямо сейчас

Любая электроника излучает электромагнитные помехи, которые могут нарушать работу роутера. В список нежелательных "соседей" входят:

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холодильники, микроволновые печи и радионяни беспроводные камеры и Bluetooth-гаджеты, USB-накопители, карты с магнитной полосой, ключи-магниты.

Для наглядного примера: компрессорная установка холодильника способна генерировать электромагнитное поле, которое достигает своего пика в момент его пуска, чем вызывает помехи в работе Wi-Fi сетей и влияет на раздачу интернета. Или если поставить роутер поближе к компьютеру, надеясь, что так скорость будет выше, то устройство наверняка будет мешать работе беспроводной мыши и другим Bluetooth-гаджетам.

Специалисты также рекомендуют избегать размещения вашего роутера вблизи зеркал. Все просто – зеркала, в зависимости от расположения, могут отражать сигнал или блокировать его. Например, если роутер спрятан за дверцей шкафа-купе с зеркалом, его сигнал будет блокироваться. И наоборот, если зеркало установлено напротив роутера, оно будет отражать сигнал.

Если ваш роутер стоит на столе в прихожей, лучше уберите с него банковские и скидочные карты. Проблема заключается в магнитной полосе, которая может выйти из строя от работы сетевого оборудования. Считается, что бонусные и транспортные карты могут перестать функционировать уже через несколько часов нахождения рядом с роутером.

И последнее, но не менее важное предостережение: избегайте размещения Wi-Fi роутера рядом с аквариумом, особенно тех, что с морской водой. Это "соседство" может привести к воздействию высокой влажности и материалов аквариума на сигнал Wi-Fi, что может ухудшить его качество и дальность.

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