Есть несколько способов на выбор.

Из‐за придирчивого отношения Телеграма к конфиденциальности своих пользователей дефолтный поиск имеет ощутительные ограничения. Справедливости ради, он больше годится для того, дабы отыскать уже добавленные контакты, а также фото, видео или аудио в каналах и чатах с вашим участием.

В случае с поиском живых людей, надеяться на глобальный поиск особо не приходится. Найти человека, как, скажем, в том же ВК, здесь довольно проблематично. Наиболее беспроигрышным способом принято считать поиск по номеру телефона. Но и он реален лишь при том раскладе если юзер не поставил на него запрет и не спрятал номер в настройках конфиденциальности.

Читайте такжеTelegram не запускается или вылетает после обновления: что делатьМожно, конечно, попытать удачу и найти пользователя по никнейму, если он известен вам из других соцсетей, например инстаграма, а также по имени и фамилии. И там, и там шансы на успех небольшие, ведь никнейм можно сменить, а реальное имя и фамилию указывает мало кто.

Как найти человека в Telegram через поиск

На мобильной или десктопной версии Телеграма вбейте в строчку поиска имя, фамилию либо ник человека, которого хотите отыскать.

Проанализируйте выдачу результатов – вдруг в ней уже есть необходимый вам контакт. В случае успешного обнаружения пользователя, выберите его в списке для перехода в чат и щелкните по имени профиля.

Тапните "Добавить контакт", а после – "Готово" для подтверждения.

Как найти человека в Telegram по номеру телефона

Добавить контакт можно как при помощи телефонной книги, так и непосредственно через само приложение:

Перейдите в меню "Контакты" и выберите "Добавить контакт";

Заполните форму – имя, фамилия человека (необязательно) и его номер телефона;

Если он пользуется "телегой" – откроется окно переписки с ним.

Впрочем, может быть и такое, что человек все ещё не зарегистрирован в мессенджере. В таком случае будет предложено выслать ему приглашение.

Как пригласить человека в Telegram

Мессенджер высылает инвайт со ссылкой на закачку приложения через СМС, поэтому придётся оперировать со смартфона. Выберите строку "Контакты" и тапните значок плюса в правом верхнем углу. Введите информацию о человеке и его номер, а затем нажмите "Создать". Клацните "Пригласить в Telegram", измените при надобности текст СМС и отправьте его, нажав соответствующую кнопку.

Как уже сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в мессенджере появится функция, которая позволит скрывать спойлеры в сообщениях: в меню форматирования можно будет выбрать пункт Spoiler, который "заблюрит" выбранный текст.

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